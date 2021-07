ROMA (ITALPRESS) – “Buona politica, passione per la vita pubblica, al servizio del proprio Paese. Queste le nostre parole d’ordine. Questo e’ Noi con l’Italia”. Cosi Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, aprendo l’assemblea nazionale a Roma. “Occorre ripartire dal territorio – aggiunge – E’ la nostra sfida, e’ la sfida della politica, insieme al dovere del buongoverno. Per questo diamo il nostro sostegno piu’ convinto al governo Draghi, con il nostro sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Riforma della giustizia: aderiamo al referendum, una battaglia di civilta’ e di democrazia. Occorre ripristinare le regole di garanzia e di terzietà. Il Centro riconquista il suo ruolo in una congiuntura difficile che richiede respinsabilita’ e competenza. Libertà e’ la nostra parola costitutiva, il principio ispiratore della nostra azione politica. Noi con l’Italia c’e’ e ci sara’”.

Per Saverio Romano, vicepresidente di “Noi con l’Italia” e leader di Cantiere Popolare “siamo chiamati ad un impegno per la ricostruzione del Paese, a proporre un progetto di ripartenza del Paese che sia inclusivo e che elimini le differenze, inaccettabili, tra i vari territori del Paese. Saranno decisivi gli investimenti nella infrastrutturazione del Paese, nella formazione e nella ricerca. Il Centro politico, di cui siamo testimoni e interpreti, presidia uno spazio politico essenziale per il Paese, all’insegna del popolarismo liberale, con l’obiettivo di rafforzare e qualificare la democrazia e i diritti, e di uscire da una crisi epocale in modo deciso”

Tra i presenti all’assemblea nazionale,

Maurizio Lupi, Saverio Romano, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Alessandro Colucci, Andrea Costa, Maria Pia Castiglione, Massimo Dell’Utri, Valerio Barrale, Peppe Germano, Marco Forzese, Roberto Corona, Tania Arena.

(ITALPRESS)