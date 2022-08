COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ford e il Team Fordzilla si sono uniti a Next Level Racing per portare l’heritage Ford nel mondo delle corse, nella dimensione del gaming domestico, attraverso la nuova postazione da gioco GTElite Ford GT Edition e l’ES1 Seat Ford GT Edition.

Disponibile separatamente, la struttura anodizzata blu della postazione presenta il marchio Ford inciso a laser e offre una posizione fortemente adattiva per un’esperienza di guida autentica. Il sedile ergonomico, progettato specificamente per le corse simulate, include cinture di sicurezza blu con il logo Team Fordzilla, un tappetino antiscivolo che riporta i marchi Ford GT e Team Fordzilla e un logo Ford GT in rilievo sul poggiatesta. La seduta è in grado di adattarsi comodamente a persone con un girovita fino a 106 cm ed è abbastanza rigido per sostenere un peso fino a 250 kg.

La postazione di gioco GTElite Ford GT Edition è compatibile con i volanti, i pedali e i comandi di tutti i principali brand di elettronica. L’ES1 Seat Ford GT Edition, invece, può essere utilizzato in qualsiasi postazione che supporti i sedili montati lateralmente.

“E’ straordinario collaborare con un’azienda iconica come Ford per colmare ulteriormente il divario tra sport motoristici virtuali e reali. La collaborazione con Ford per l’introduzione di una postazione da gioco GTElite Ford GT Edition dimostra la volontà congiunta delle due aziende di far crescere ulteriormente la community del sim-racing. Il marchio Ford GT è un’icona del motorsport e siamo entusiasti di avere l’opportunità di fornire agli appassionati Ford di tutto il mondo una postazione da gioco del loro marchio preferito da utilizzare a casa propria”, afferma

Hess Ghah, CEO di Next Level Racing.

“E’ stato un piacere lavorare con il Team Fordzilla negli ultimi due anni per sostenere i suoi piloti in tutto il mondo! L’introduzione di un simulatore in co-branding, che sottolinea l’impegno di Ford di crescere ulteriormente nel mondo del sim-racing, sia davvero unico. E’ emozionante vedere, negli anni, come la partnership con il Team Fordzilla continui a crescere e come possiamo essere in grado di sostenere i piloti attraverso lo sviluppo di una postazione che può essere utilizzata per le massime competizioni”, sottolinea Kam Khadem, head of brand di Next Level Racing.

“E’ fantastico essere associati a un leader nelle tecnologie per le corse simulate come Next Level Racing. Ciò dimostra quanta strada abbia fatto il Team Fordzilla in un periodo di tempo relativamente breve. Speriamo che i giocatori che utilizzano questi nuovi prodotti si sentano più immersi nell’esperienza di gioco che offriamo, ma soprattutto che possano divertirsi”, spiega Emmanuel Lubrani del Team Fordzilla.

– foto ufficio stampa Ford –

(ITALPRESS).