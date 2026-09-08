Da Miami a Torino con una testa di coccodrillo in valigia, denunciato un passeggero

TORINO (ITALPRESS) – Una testa di coccodrillo essiccata e avvolta in carta da pacchi è stata sequestrata dai finanzieri del Comando provinciale di Torino, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei bagagli di un passeggero italiano proveniente da Miami, via Istanbul.

Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito dei controlli rafforzati sui voli a maggiore rischio per il contrasto al commercio di specie protette dalla Convenzione di Washington (Cites). Il rettile, appartenente alla specie Crocodylia spp., è tutelato dalla normativa Cites. Secondo quanto ricostruito, la testa era stata essiccata e avvolta in comune carta da pacchi, nel tentativo di eludere i controlli nel Paese di partenza.

Il passeggero è stato denunciato a piede libero per l’importazione di un esemplare di specie protetta senza il previsto certificato o licenza. La condotta contestata, in base alla legge 150 del 1992, prevede l’ammenda da 20 mila a 200 mila euro o l’arresto da sei mesi a un anno.

Il reperto è stato posto sotto sequestro. L’attività rientra nel piano di vigilanza congiunto di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli spazi aeroportuali.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).