Da luglio 2026 nuovo volo diretto Neos da Milano per il Kilimanjaro

ROMA (ITALPRESS) – La Tanzania si avvicina all’Italia. Con il nuovo volo diretto Neos da Milano Malpensa all’aeroporto internazionale del Kilimanjaro, Alpitour World inaugura una stagione inedita di viaggi tra safari e relax sull’Oceano Indiano, lanciando la Safari Kilimanjaro Edition: una collezione di itinerari firmati Francorosso, Bravo e Turisanda che promettono esperienze autentiche nel cuore dell’Africa più selvaggia.

Operato con Boeing 787-9, il volo è l’unico collegamento diretto dall’Italia e sarà attivo dal 14 luglio al 20 ottobre 2026, con frequenza settimanale. Ciò permetterà di ridurre le ore di viaggio, per dedicare più tempo alla scoperta del territorio. Gli itinerari portano alla scoperta di luoghi straordinari e dei rinomati Parchi Nazionali del Serengeti, del Tarangire, del Lago di Manyara e dell’area di conservazione di Ngorongoro.

