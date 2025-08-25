CATANIA (ITALPRESS) – Ha appiccato il fuoco in casa della moglie, dopo averla minacciata e offesa ripetutamente al punto da indurre la donna ad andare via per paura. L’uomo, un 32enne originario delle isole Mauritius, è stato arrestato per incendio doloso e denunciato per maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti sono intervenuti presso un’abitazione nel quartiere Picanello, a Catania, in seguito ad una richiesta di aiuto giunta sulla linea di emergenza da parte di una donna che si era rifugiata a casa di un’amica perché il marito l’aveva ripetutamente offesa con messaggi whatsapp e aveva minacciato di dare fuoco alla loro abitazione. La vittima, impaurita, ha subito chiamato la Polizia e, contestualmente, la vicina di casa per avvertirla delle intenzioni del compagno. Dopo pochi minuti, la vicina si è effettivamente accorta che l’appartamento al piano terra stava andando a fuoco. I poliziotti, quindi, si sono precipitati nell’abitazione al cui interno hanno fermato il 32enne che stava per fuggire con ancora l’accendino in mano, per poi far evacuare gli altri residenti della palazzina, mettendoli in sicurezza. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile spegnere le fiamme e scongiurare un tragico epilogo per gli altri appartamenti che non hanno subito danni.

I poliziotti hanno in seguito acquisito la denuncia della donna, che ha raccontato delle numerose violenze subite nel corso dei quattro anni di relazione con l’uomo, sia fisiche che verbali, spesso causate dai suoi stati di alterazione dovuti all’assunzione di alcol. L’uomo è stato tratto in arresto per incendio doloso e, su disposizione del pubblico ministero, è stato accompagnato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania. Per quanto raccontato dalla donna è stata attivata la procedura del cosiddetto codice rosso e l’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

