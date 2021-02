MILANO (ITALPRESS) – “Il simbolo della pace e della rinascita, la ricerca delle materie prime più genuine, una lavorazione artigianale sapiente e attenta alla tradizione, il profumo delle feste trascorse in famiglia”. Ecco gli ingredienti della Colomba, la nuova creazione dolciaria tipica della tradizione italiana che si aggiunge alla collezione Dolce&Gabbana e Fiasconaro.

A partire da marzo 2021 saranno disponibili tre nuove proposte da forno, racchiuse in altrettante confezioni firmate Dolce&Gabbana: la Colomba alle Mandorle di Sicilia, la Colomba con Cioccolato e Confettura di Fragoline di Bosco di Sicilia e la Colomba al Cioccolato di Sicilia.

“Una lievitazione naturale garantisce ai dolci leggerezza e fragranza ineguagliabile – si legge in una nota -, esaltando al contempo la genuinità degli ingredienti selezionati con scrupolosa cura tra le eccellenze del territorio. Una preparazione tutta artigianale, dall’impasto al confezionamento, rende omaggio alla tradizione pasticcera del Bel Paese tramandandone con amore i segreti”.

“Le scatole in latta, decorate appositamente dalle migliori maestranze artistiche siciliane con fregi ispirati alle maioliche bianche e azzurre dell’isola, preservano la bontà delle dolci creazioni portando con sè l’intenso ricordo del blu Mediterraneo e della freschezza del mare – prosegue la nota -. La Colomba Dolce&Gabbana e Fiasconaro narra il nuovo capitolo di una storia tutta italiana di eccellenza, sapere e passione per il buon cibo: un amore incondizionato, condiviso da due realtà che continuano con entusiasmo a promuovere il Bello e il Ben Fatto nel mondo”.

(ITALPRESS).