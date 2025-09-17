Da Egualia le prime linee guida per ESG “a misura di pharma”

ROMA (ITALPRESS) - Metà delle aziende associate a Egualia pubblica un report di sostenibilità, il 60% ha figure dedicate all’ESG e un quarto ha già integrato una strategia green nella pianificazione industriale. Risultati incoraggianti, ma con un limite: solo il 28% dei fornitori è dotato di un bilancio di sostenibilità. È a partire dal questi dati che hanno preso vita le “Linee guida per l’implementazione di pratiche di sostenibilità nella declinazione ESG”, presentate dall’associazione di categoria dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia. spf/sat/gtr