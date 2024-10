MILANO (ITALPRESS) – L’affidabilità e l’efficienza del parco veicoli sono fondamentali nella gestione delle flotte. Con software e servizi personalizzati, Bosch supporta i fornitori di servizi di mobilità e logistica nel loro lavoro quotidiano, contribuendo a ottimizzare le prestazioni delle flotte e aumentarne sicurezza e redditività in maniera sostenibile. Integrando la flotta con i dati nel cloud, infatti, è possibile eseguire un monitoraggio e una pianificazione efficienti. Per questo, Bosch offre servizi innovativi e soluzioni software adatte alle esigenze specifiche dei singoli operatori.

Questi i servizi Bosch per l’efficienza e la sicurezza delle flotte.

RideCare: installato nei veicoli della flotta, il servizio rileva in tempo reale i danni alla carrozzeria del veicolo, il fumo all’interno dell’abitacolo e le manovre rischiose. Con una scatola sensori nel veicolo, Bosch combina l’analisi dei dati basata sul cloud utilizzando l’intelligenza artificiale. Gli interventi di riparazione o di pulizia possono così essere svolti più rapidamente, ottimizzando la gestione della flotta, migliorando contestualmente l’esperienza del cliente.

Wrong-way driver warning: con questo sistema basato su cloud, Bosch ha sviluppato una soluzione che avverte non solo il guidatore che procede nel senso di marcia sbagliato, ma anche tutti gli altri utenti della strada che si trovano nell’area di pericolo. Bastano pochi secondi, quindi molto meno rispetto ai notiziari radio. L’avviso salvavita compare direttamente sul display del quadro strumenti del veicolo, utilizzando la localizzazione GPS del veicolo o del telefono, senza necessità di hardware aggiuntivo.

Vehicle Health Services: Vehicle Health registra i codici di errore standardizzati e specifici del produttore, nonchè le notifiche nel veicolo e li valuta nel cloud. Eventuali problemi imminenti vengono riconosciuti tempestivamente e presentati in modo chiaro, suggerendo risposte immediate come la manutenzione. In questo modo si riduce notevolmente il numero di guasti imprevisti, facilitando la pianificazione da parte degli operatori.

Diagnostica basata su cloud: i problemi del veicolo possono essere identificati e analizzati in modo affidabile da remoto e risolti in modo efficiente. Gli operatori della flotta ottengono non solo una descrizione chiara e comprensibile dei guasti diagnosticati e dei rispettivi codici di errore, ma anche una valutazione del rischio e della criticità. Inoltre, vengono suggerite ulteriori azioni, come per esempio recarsi in officina il prima possibile. A questo scopo, i dati diagnostici del veicolo vengono trasferiti al cloud e sottoposti a un’ulteriore elaborazione e analisi. Il sistema fornisce informazioni precise per localizzare la causa del guasto.

Diagnostica predittiva: gli operatori della flotta vengono avvisati di potenziali guasti e problemi prima che si verifichino. Sulla base dei dati diagnostici del veicolo connesso, il servizio intelligente rileva le anomalie nei componenti e nei sistemi del veicolo e, se possibile, ne calcola la durata residua. I gestori delle flotte sono così in grado di prevenire i guasti nel loro parco veicoli con misure proattive e di pianificare in modo efficiente le visite in officina necessarie nel lungo periodo.

Automotive Connectivity Hub: una soluzione che può essere installata in un secondo momento su qualsiasi veicolo, indipendentemente dal produttore, fornendo l’accesso ai dati operativi e diagnostici del veicolo e consentendo così un’ampia gamma di servizi basati sui dati.

Battery in the Cloud: per i veicoli elettrici, questo servizio offre, per esempio, un miglioramento delle prestazioni e della durata delle batterie ad alta tensione. Con l’aiuto dei dati registrati in modo continuo sullo stato e sull’utilizzo della batteria, è in grado di analizzare le batterie ad alta tensione, di prevederne l’invecchiamento e i difetti e di ottimizzare il loro comportamento di ricarica rapida per una maggiore durata, migliorando così l’affidabilità e l’economia dei veicoli elettrici. Si tratta di una soluzione che analizza i dati della batteria per determinarne le condizioni e, mediante misure di ottimizzazione, contribuisce ad estenderne la durata fino al 20%, con l’obiettivo di prolungare la vita utile dei veicoli e di conservare le risorse.

Usage Certificate To Go: si aggiunge ai servizi di Battery in the Cloud. Si tratta di una soluzione retrofit: i dati della batteria vengono caricati nel cloud e sono utilizzati per valutare lo stato di salute della batteria. Il risultato viene visualizzato in un certificato per il fornitore di servizi. Il nuovo servizio si rivolge ai veicoli già presenti sul mercato. Pertanto, questo supporta idealmente i gruppi di clienti, come i fornitori di servizi di mobilità, i gestori di flotte, le società di ispezione, le officine, le società di remarketing, i concessionari di auto e persino le associazioni automobilistiche. Il “certificato d’uso” non falsificabile documenta la condizione delle batterie per tutta la loro vita utile, fornendo quindi un’immagine più precisa del valore residuo delle stesse nel momento in cui si dovesse vendere l’auto.

– Foto ufficio stampa Bosch –

(ITALPRESS).