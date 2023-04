Con il nuovo rasaerba a batteria UniversalRotak 2x18V-37-550 di Bosch, gli utenti possono contare sulla comprovata tecnologia a batteria 18V per avere prestazioni da 36V. Le batterie 18V fanno parte del sistema 18V Power for All che include tutti gli utensili rappresentativi di ciascun segmento. Al momento comprende circa 60 utensili per il fai-da-te, il giardinaggio e la casa, e si estende oltre la gamma Bosch con altri marchi aderenti alla partnership cross-brand “Power for All Alliance”. Tutti gli utensili, dal martello perforatore al rasaerba fino all’aspirapolvere, possono essere alimentati dalla stessa batteria 18V agli ioni di litio e un solo caricabatteria, permettendo di risparmiare spazio e denaro e di salvaguardare l’ambiente. Il robusto motore brushless fornisce una potenza impressionante alla lama di taglio da 37 cm, grazie al coordinamento ottimale dei componenti chiave e al sistema di controllo elettronico intelligente “Syneon Technology”. Con una carica completa delle due batterie da 4,0 Ah consigliate, si può tagliare l’erba su un prato di 500 m2 all’altezza desiderata. La leva sulla ruota anteriore consente di regolare rapidamente l’altezza di taglio scegliendo tra cinque impostazioni, da 25 a 70 mm, senza dover usare altri utensili. Gli sfalci sono raccolti in un cesto in tessuto di alta qualità, con un indicatore di riempimento che segnala quando è pieno ed è ora di vuotarlo. Grazie al controllo ottimale e alla facilità di manovra, è facile seguire le curve strette o lavorare intorno agli alberi. I pettini per erba permettono di tagliare vicino agli spigoli e ai muri per rifiniture perfette.

