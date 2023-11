Da Amazon una “Fun House” dedicata al Black Friday

MILANO (ITALPRESS) - A Milano, in via De Cristoforis 1, apre Amazon Black Friday Fun House, uno spazio pop-up temporaneo dove i visitatori potranno scoprire le offerte del Black Friday e tanti spunti per lo shopping di stagione, in un’atmosfera funky e retrò tipica degli anni ’80 e ‘90, all’insegna del gioco e del divertimento. Lo spazio è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, tutti i giorni fino al 26 novembre. col/sat/gsl