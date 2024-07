ROMA (ITALPRESS) – “Lo schermo blu che ha fatto impazzire il mondo è una bella lezione che dovrebbe spingerci verso un altro modello operativo, verso un abbandono della dominante centralizzazione su cloud per andare verso infrastrutture software interoperabili e piattaforme ibride che consentano una reale resilienza”. Così, in un post sui social, il presidente della commissione Difesa della Camera, Nino Minardo. “Nel campo della cybersicurezza – scrive ancora Minardo – abbiamo sicuramente dei nemici esterni ma soprattutto un grande nemico interno: la poca consapevolezza della debolezza del nostro modo di fare infrastrutture software che supportino applicazioni di business e a servizio dei cittadini in maniera sicura. Il dato infatti è che molte infrastrutture critiche sono andate in tilt per l’aggiornamento automatico di un software che avrebbe dovuto gestire le intrusioni”. Nel suo post, Minardo evidenzia inoltre che “non è un caso che altri paesi, pur avendo Microsoft Azure, non siano stati impattati dal down perchè hanno delle zone Azure fisicamente separate e gestite da loro. Questo – conclude – dovrebbe farci riflettere se l’attuale modello operativo cloud centrico sia ancora sostenibile e possano essere evitati danni come quello odierno”.

