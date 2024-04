ROMA (ITALPRESS) – Dopo il lancio della CX-60, la nuova Mazda CX-80 è il secondo dei nuovi modelli per l’Europa che rientrano nel gruppo Large Product del Marchio. E’ la vettura più spaziosa della gamma europea di Mazda e ne diventerà la nuova ammiraglia.

In questa evoluzione dell’esclusivo approccio stilistico Kodo di Mazda, i progettisti si sono concentrati sull’eleganza e la purezza dell’estetica giapponese minimalista, che elimina tutti gli elementi superflui, ottenuta grazie all’esclusivo approccio “hands-on” dei progettisti e dei maestri artigiani di Mazda, il cui obiettivo è quello di produrre vetture “Crafted in Japan”, ovvero realizzare auto che possono solo provenire dal Giappone per lo stile e la filosofia costruttiva che le caratterizzano.

Con una lunghezza di quasi cinque metri e un passo di oltre tre metri, la nuova CX-80 è più lunga, più alta e con un passo significativamente più lungo rispetto alla apprezzata CX-60. Insieme ai due sedili della terza fila ripiegabili in piano, la CX-80 sarà disponibile con tre possibili configurazioni della seconda fila, tra cui l’avere due poltrone indipendenti con al centro una consolle oppure con corridoio centrale.

La nuova Mazda CX-80 è dotata di una tecnologia adeguata per l’ammiraglia della gamma europea di Mazda e include tre nuove funzioni: il nuovo controllo vocale Alexa in abitacolo, un nuovo sistema di navigazione ibrido che combina i vantaggi dei servizi offline e online e il nuovo sistema Trailer Hitch View, che utilizza il display centrale e una grafica avanzata per aiutare a posizionare la vettura rispetto a un rimorchio. Al lancio, la nuova CX-80 è disponibile con una scelta di due powertrain: l’e-Skyactiv PHEV, che combina un motore a benzina a quattro cilindri e un motore elettrico e offre prestazioni coinvolgenti con credenziali ambientali d’eccellenza; e l’unità ibrida Diesel e-Skyactiv D, a sei cilindri in linea, altamente efficiente e dotata del sistema M Hybrid Boost 48V di Mazda, che offre prestazioni eccezionali per il segmento in fatto di emissioni e di consumi ridotti. L’e-Skyactiv PHEV ha una potenza totale di sistema di 327 CV/241 kW e 500 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, ha una velocità massima di 195 km/h e offre 60 km di autonomia in solo elettrico. Con le sue eccellenti credenziali ambientali, ha un consumo medio di carburante WLTP di 1,6 l/100 km ed emissioni di CO2 di soli 36 g/km. L’e-Skyactiv D genera 249 CV, accelerando da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 219 km/h. Il consumo medio di carburante è di 5,7-5,8 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 148-151 g/km.

Entrambi i powertrain sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti e al sistema di trazione integrale i-Activ AWD di Mazda. Il sistema Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), già introdotto sulla CX-60, offre la possibilità di scegliere fra quattro modalità di guida (più la modalità EV per la PHEV). La piattaforma della CX-80 è dotata di sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori multilink per garantire elevati livelli di comfort di marcia, una postura stabile e un uniforme controllo del corpo vettura. Il sistema di trazione integrale permanente con prevalenza al posteriore combina la stabilità e la trazione di una AWD con le caratteristiche di neutralità in curva di una trazione posteriore. La nuova Mazda CX-80 ha una impressionante capacità di traino di 2.500 kg.

La gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida i-Activsense della CX-80 punta a una valutazione di sicurezza di 5 stelle Euro NCAP. Fra le nuove funzioni di sicurezza che debuttano sulla CX-80 ci sono il Cruising & Traffic Support (CTS) con il nuovo Unresponsive Driver Support (supporto ai guidatori distratti); lo Smart Brake Support (SBS) con il nuovo sistema di attenuazione delle collisioni frontali e l’Emergency Lane Keeping (ELK) con nuovo sistema di assistenza per evitare il traffico frontale. Le prevendite della nuova Mazda CX-80 inizieranno a maggio e la vettura sarà in vendita in tutte le concessionarie Mazda dall’autunno 2024 con prezzi a partire da 61.235 Euro.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).