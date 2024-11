Cuva “Favorire diffusione della cultura della legalità fiscale”

PALERMO (ITALPRESS) - “L'iniziativa è stata ideata e promossa dalla Camera degli Avvocati Tributaristi nell'ottica di favorire una diffusione della cultura della legalità fiscale, una sensibilizzazione alle coscienze che obiettivamente ancora ha dei livelli insufficienti. Bisogna agire soprattutto nei confronti dei giovani per creare quella consapevolezza che la contribuzione fiscale è a fondamento di ogni collettività e quindi questo premio rivolto a personaggi che si sono particolarmente distinti nei vari settori pubblici e privati acquisisce valore. Abbiamo premiato Ignazio Gibilaro, Comandante Interregionale Italia Centrale Guardia di Finanza, che ha svolto qui un grande lavoro negli anni scorsi e anche un premio poi con una sezione speciale dedicata ad un giovane avvocato proprio per favorire questa attenzione, questa sensibilità soprattutto per le nuove generazioni che secondo noi è fondamentale. È la prima edizione e speriamo con tutti i partner che ci hanno dato il loro supporto di poter andare avanti per i prossimi anni”. Così Angelo Cuva, Presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, vice Presidente Uncat e Docente Diritto Tributario UniPa, a margine della cerimonia di consegna del premio "Legalità fiscale", che si è svolto nell’aula magna della Corte di Appello del Tribunale di Palermo. xd6/vbo/gtr