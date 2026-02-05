Curling dolceamaro, hockey storico e ora si alza il sipario sui Giochi

di Giorgio La Bruzzo

MILANO (ITALPRESS) – Per usare le parole del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, oggi anche nelle vesti di tedoforo, è la notte prima degli esami ma l’Italia sta facendo bene i suoi compiti. Domani a San Siro – ma coinvolgendo anche le altre località che ospiteranno le gare – si alzerà il sipario sui Giochi Invernali di Milano-Cortina con una cerimonia inaugurale dalle grandi firme (fra gli artisti più attesi Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli e Lang Lang) e presenze istituzionali di rito, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dopo le tappe alla Scala e al Villaggio Olimpico di Milano dichiarerà aperta l’Olimpiade. Annunciata la presenza anche della premier Giorgia Meloni, ci sarà ovviamente la numero uno del Cio Kirsty Coventry e poi vari Capi di Stato e rappresentanti (per gli Usa il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio). L’Italia sfilerà con Arianna Fontana e Federico Pellegrino in testa, mentre Federica Brignone e Amos Mosaner guideranno la delegazione azzurra in quel di Cortina

A proposito di Mosaner, è toccato a lui e a Stefania Constantini inaugurare gli impegni in gara dell’Italia Team. Ma la giornata del tandem azzurro impegnato nel torneo di doppio misto è stata dolceamara: dopo l’ottimo esordio contro la Corea del Sud (8-4), i campioni olimpici e mondiali in carica sono stati sconfitti pesantemente dal Canada (7-2 dopo sei end), interrompendo a 23 partite la loro striscia di vittorie consecutive. Il calore dell’Arena Santa Giulia ha invece spinto la nazionale femminile di hockey ghiaccio a una storica vittoria: 4-1 sulla Francia in rimonta e prima gioia assoluta a cinque cerchi per le azzurre, che nell’unica partecipazione a Torino vent’anni fa avevano perso tutte e tre le partite. “Non sono sorpreso – applaude le sue ragazze il ct Eric Bouchard – Abbiamo avuto il vantaggio del ghiaccio di casa, con un pubblico incredibile. La preparazione a Montreal è stata cruciale per questa squadra. Abbiamo avuto l’opportunità di creare un grande legame come gruppo. Siamo una famiglia, spingiamo tutti nella stessa direzione e siamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).