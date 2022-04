ROMA (ITALPRESS) – “In seguito alle speculazioni mediatiche sul protocollo ‘Paracetamolo e vigile attesà, nuovamente diffuse dopo la notizia della positività del Premier Mario Draghi”, Angelini Pharma riconferma in una nota “nell’interesse di pazienti e cittadini, che il paracetamolo è un farmaco efficace nel trattamento dei pazienti Covid-19 paucisintomatici per quanto riguarda febbre e dolore, cui si aggiunge un elevato profilo di sicurezza e di tollerabilità in adulti e bambini”.

“Uno studio pubblicato lo scorso agosto dall’Università di Cambridge – si legge – ha analizzato il ruolo dell’assunzione del paracetamolo in pazienti affetti da Covid-19 evidenziando addirittura la valenza terapeutica nella profilassi preventiva, che non è riscontrata, ad esempio, negli antiinfiammatori.

Vale la pena ricordare, infatti, come la sentenza del Consiglio di Stato – emessa il 9 febbraio 2022 – abbia già messo la parola fine al dibattito, quasi sempre strumentalizzato a fini politici e mediatici, sulle Linee Guida del ministero della Salute relativamente alle cure domiciliari del paziente sintomatico affetto da Covid-19″.

Angelini Pharma evidenzia inoltre che “la decisione del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza una volta per tutte anche sulla libertà prescrittiva del medico sulle terapie domiciliari e sulle evidenze scientifiche ad oggi disponibili e condivise a livello internazionale, confermando l’efficacia terapeutica, la sicurezza e la tollerabilità del paracetamolo come antipiretico e antidolorifico anche in pazienti affetti da Covid-19”.

(ITALPRESS).

