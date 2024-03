BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Si tinge d’argento la prova individuale di Luca Curatoli nella Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest. Lo sciabolatore napoletano delle Fiamme Oro realizza una prestazione sontuosa e torna sul podio ad un anno e tre mesi di distanza dall’argento nel Grand Prix di Orleans. Si ferma ai piedi del podio, per una sola stoccata, la gara di Luigi Samele a sua volta nel segno di una grande continuità di rendimento. La giornata di Luca Curatoli è iniziata con il successo per 15-13 sull’esperto francese Lambert prima della larga vittoria nel turno dei 32 sul thailandese Srinualnad 15-7. Negli ottavi di finale un grande match che ha visto il poliziotto campano superare il numero 1 del mondo, il georgiano Bazadze, per 15-12. Stesso risultato per il Curatoli contro il tedesco Szabo nei quarti di finale, successo che ha permesso a Luca di avere la certezza del ritorno sul podio. In semifinale un match magistralmente condotto dall’azzurro gli ha permesso di dominare per 15-5 sull’iraniano Pakdaman e arrivare all’ultimo atto. In finale dopo un inizio punto a punto ha avuto la meglio il padrone di casa Andras Szatmari che ha superato il campano 15-10. Una medaglia d’argento che dà tanta fiducia a Luca Curatoli, al 17esimo podio in carriera tra Coppa del Mondo e Grand Prix. Stop ai piedi del podio per Luigi Samele. Il foggiano delle Fiamme Gialle (7° classificato) ha regolato nei primi due match il francese Bibi 15-13 e l’ungherese Rabb 15-12. Negli ottavi di finale, nella rivincita della finale del recente Trofeo Luxardo di Padova, il campione azzurro si è preso la rivincita sullo statunitense Heathcock 15-11 entrando così nella “top 8”. Solo l’ultima stoccata non ha permesso a Samele di centrare il terzo podio stagionale in Coppa. Bella prova anche di Giovanni Repetti, 14esimo, che ha battuto nel turno dei 32 il tre volte campione olimpico Aaron Szilagyi ed è rimasto per una sola stoccata fuori dai migliori otto. Così gli altri azzurri in gara oggi: 19° Dario Cavaliere, 23° Enrico Berrè, 38° Michele Gallo, 44° Pietro Torre. Archiviata con soddisfazione la prova individuale di oggi, adesso tutte le attenzioni dell’Italia sono rivolte alla gara a squadre di domani, appuntamento clou della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest, l’ultima di Qualifica Olimpica. E’ l’unica specialità in cui la scherma azzurra insegue ancora il pass (già staccato in tutte le altre “armi”) per Parigi 2024. Il team del ct Nicola Zanotti, attualmente al quinto posto nel ranking e miglior formazione subito dietro le “top 4” al mondo e davanti alla Germania, si schiererà con Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Nella gara di domani gli sciabolatori italiani salteranno di diritto il primo turno, debuttando negli ottavi di finale, con appello in pedana alle ore 13, contro la vincente del match Cina-India. Nel canale degli azzurri potrebbero esserci poi gli Stati Uniti. I tedeschi, invece, inizieranno alle ore 12 contro una tra Arabia Saudita e Canada, e nel proprio quadrante del tabellone la probabile avversaria nei quarti è la Francia.

Il 9° posto di Federico Vismara e il 13° di Filippo Armaleo sono invece i migliori risultati degli azzurri nella gara individuale della tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Tbilisi. Nel sabato in cui l’Italia del ct Dario Chiadò dà spettacolo con le spadiste in Cina, tra gli uomini sulle pedane georgiane resta il rimpianto di poche stoccate che hanno costretto i due portacolori italiani ai margini dei “top 8”. Federico Vismara ha battuto prima lo statunitense Lawson per 15-10 e poi lo spagnolo Romero con il punteggio di 15-12, cedendo negli ottavi di finale al ceco Rubbes sui titoli di coda (15-13). La 9^ posizione del milanese delle Fiamme Azzurre dà comunque continuità alla sua stagione in cui spicca il recente argento di Doha. Il 13° posto raggiunto, invece, rappresenta il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo tra gli Assoluti per Filippo Armaleo. Proveniente dalle qualificazioni del venerdì, il genovese delle Fiamme Azzurre ha sconfitto per 9-8 nel primo match di giornata il coreano Kweon e ha poi vinto il derby italiano contro la testa di serie numero 1 del tabellone Davide Di Veroli, salvo fermarsi a un passo dai quarti di finale, battuto 7-6 dal belga Loyola. Detto di Davide Di Veroli, che ha chiuso 17°, si sono fermati all’assalto per entrare nei migliori 16 anche Simone Mencarelli (28°) e Andrea Santarelli (32°), mentre si è classificato 57° Gianpaolo Buzzacchino. La tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Tbilisi si concluderà domani con la prova a squadre. L’Italia degli spadisti, già qualificata per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, sarà in pedana con Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo. Gli azzurri – guidati in Georgia dai maestri Enrico Di Ciolo, Massimo Zenga e Paolo Zanobini – salteranno il primo turno per diritto di ranking e debutteranno negli ottavi di finale contro la vincente di Ucraina-Colombia.

