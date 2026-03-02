Cura dei capelli, a Milano l’installazione immersiva Metal Detox Capsule

MILANO (ITALPRESS) - Beauty. Tech. Fashion. Dal 27 febbraio al 1° marzo, in occasione della Milano Fashion Week, L’Oréal Professionnel ha svelato a Milano, in via della Moscova 18, la Metal Detox Capsule: un'installazione immersiva dedicata alla maschera professionale Metal Detox nata dall'incontro tra L'Oreal Professionnel e Gilda Ambrosio, che ha collaborato alla creazione di un vassoio di design da cui prende spunto anche il pattern che caratterizzerà il pop-up. f12/fsc/azn (in collaborazione con L'Oreal)