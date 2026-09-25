Cultura, da Fondazione Terna un progetto per “Custodire San Francesco”

ASSISI (ITALPRESS) - Si chiama "Custodire San Francesco" ed è il progetto promosso da Fondazione Terna che ha reso possibile il recupero, la messa in sicurezza e la realizzazione di fac-simile in alta definizione di 12 antichi documenti conservati nell'archivio del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Inserita nel programma delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del Santo, l'iniziativa è stata presentata ad Assisi nel corso del convegno "Le pergamene di Frate Francesco", dove è intervenuto Stefano Cuzzilla, presidente di Fondazione Terna e di Terna, la società guidata da Pasqualino Monti. Tra i documenti interessati dalle attività di restauro, realizzate tra fine del 2025 e i primi mesi del 2026, figurano bolle e documenti papali, atti di donazione e testimonianze legate alle origini dell'Ordine francescano e alla costruzione della Basilica di San Francesco. fsc/gtr