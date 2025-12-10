Cucina italiana patrimonio Unesco, Lollobrigida”Ci inorgoglisce, porta crescita”

ROMA (ITALPRESS) - “Avere la nostra cucina come prima al mondo ed essere riconosciuta nella sua interezza patrimonio dell’umanità è un lavoro di due anni. Questo ci inorgoglisce, perché ci mette in condizione di rappresentare la nostra identità”. Lo ha affermato il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, a seguito della proclamazione della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. L’esito “porta anche dei risultati concreti in termini di economia. Porterà lavoro e una crescita del turismo”, ha aggiunto Lollobrigida. “Ci regala anche la possibilità di proteggerci meglio dall’Italian Sounding. Se prima era nostro dovere difendere la cucina e ogni parte di essa, oggi è un dovere dell’intera umanità, perché è patrimonio di tutti”. xl5/sat/mca3