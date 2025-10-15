Cti premiata come Best Travel Management Company agli European Mission Awards 2025

MILANO (ITALPRESS) – Cti – Cisalpina Tours International è stata premiata come Best Travel Management Company agli European Mission Awards 2025, il riconoscimento che celebra l’eccellenza nel business travel a livello europeo. Gli European Mission Awards (EMA), ideati e organizzati dalla casa editrice che da oltre vent’anni pubblica la testata specializzata Mission, nascono dall’esperienza degli Italian Mission Awards, attivi dal 2013, e si propongono di valorizzare le migliori realtà del settore travel management nel panorama continentale. L’edizione 2025, ospitata nella cornice dei Chiostri di San Barnaba a Milano, ha messo in luce i protagonisti della filiera del business travel che si sono distinti per leadership, capacità di partnership e innovazione.

“Ricevere un premio internazionale che ci riconosce come Miglior Travel Management Company in questo momento storico per Cti – Cisalpina Tours International è particolarmente emozionante – afferma Loretta Bartolucci, Global Commercial Director di Cti -. In soli due anni abbiamo saputo espandere la nostra presenza a livello globale, arrivando oggi a operare in dieci Paesi. Questo risultato è la conferma del valore di un progetto che unisce competenza, visione, consulenza personalizzata e un approccio glocal capace di coniugare prossimità, esperienza, tecnologia e standard internazionali”.

Le prossime aree in cui Cti intende essere presente saranno il Medio Oriente e Far East, intendendo completare il global network già dal 2026. “Questo traguardo è frutto della dedizione che ogni membro dei nostri team mette ogni giorno al servizio dei clienti – osserva Giorgio Garcea, CCOO di Cti – Cisalpina Tours International -. Abbiamo saputo individuare e valorizzare risorse di talento nel mondo, capaci di espandere nei propri mercati non solo il business, ma anche relazioni significative e durature. Con il trademark Cti – Cisalpina Tours International vogliamo esprimere la nostra presenza globale, la coerenza della nostra identità come gruppo multinazionale sotto la bandiera di MSC Group e la volontà di mantenere ben saldo il legame con le nostre radici di eccellenza italiana”.

