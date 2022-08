Crotone, tre morti per l’esplosione in un rimorchiatore al porto

Incendio ed esplosione in un rimorchiatore attraccato sulla banchina al porto di Crotone. Il bilancio è di tre morti. Una quarta persona ferita è stata trasportata in ospedale e una quinta è rimasta coinvolta in modo superficiale. abr/pc/gsl