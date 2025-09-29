ROMA (ITALPRESS) – “Forzare un blocco navale militare, con delle forze armate come quelle israeliane, sarebbe un rischio per chiunque. Ricordo l’incidente di 10 anni fa, avvenuto sempre in quella zona, con 10 morti turchi, siamo preoccupati”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della registrazione di “Cinque minuti”, su Rai Uno. “Quello che sto dicendo a chi è sulle barche, è che non conta la volontà, non conta il sentimento ma contano i rischi che si possono trovare davanti”, ha aggiunto Crosetto.

“La cosa che mi preoccupa di più è che le navi della Flotilla saranno comunque intercettate, si pensi ad una nave militare che si muove in mezzo a delle barche così piccole, indipendentemente dalla volontà che abbia, il rischio è anche quello solo di un incidente – ha proseguito il ministro della Difesa -. Sono giorni che le seguiamo, non solo con la nave Alpino, ma cerchiamo di prevenire ogni possibilità di incidente ci possa essere”

“La portavoce italiana della Flotilla ha ringraziato quello che il governo ha fatto in questi giorni e l’attenzione in cui il governo tutela dei cittadini italiani. Do per scontato che se non succeda nulla di più, vengano arrestati, questo mi sembra il minimo – ha aggiunto Crosetto -, metterei la firma succedesse solo l’arresto”.

“Auspico che stasera ci sia qualcosa di positivo tra Israele e la Palestina, grazie anche all’intervento di Trump, che possa consentire una tregua e che questo possa anche cambiare quello che si proponeva di fare anche la Flotilla”, ha concluso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).