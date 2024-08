MILANO (ITALPRESS) – “Nessun Paese deve invadere un altro Paese, come principio generale, non solo nella guerra in Ucraina, per non allontanare un cessate il fuoco, che è la precondizione di un percorso di pace. Oltre diecimila ordigni ogni giorno cadono sui civili, da centinaia di giorni”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in collegamento con la trasmissione Radio Anch’io su Rai Radio Uno. Poi, in merito alla situazione in Medio Oriente, “l’auspicio è che le cose non peggiorino: il ritardo iraniano nella risposta a Israele – sottolinea Crosetto – deriva dalla pressione che tutto il mondo ha fatto, perché tutti si rendono conto che un passo in più non consente il ritorno. Ogni peggioramento ulteriore allontana dal cessate il fuoco, che è il nostro obiettivo”.

E per quanto riguarda le armi italiani, “non possono essere utilizzate se non dal punto di vista difensivo – spiega -. E le altre che potrebbero essere utilizzate in altro modo non possono essere impiegate per un attacco in territorio russo. La miopia di un certo giornalismo è vedere tutto in chiave italiana, ma il tema non è questo. Il problema non è che cosa succede oggi o domani. La domanda è: con questa tattica, in questo modo si può arrivare più velocemente a quel tavolo di pace che tutti auspichiamo? Nessuno ha la risposta”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]