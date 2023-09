Crosetto “L’Algeria è un partner strategico per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Proficuo incontro nel segno del rafforzamento della collaborazione tra Italia e Algeria su diversi temi. Questo partenariato è fondamentale per la sicurezza del Mediterraneo e del Sahel". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita ufficiale in Algeria, dove ha incontrato il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune. sat/gtr