Crosetto “I cambiamenti climatici incidono sulla sicurezza e ridefiniscono scenari e interessi”

ROMA (ITALPRESS) – “Anche sul piano geopolitico i cambiamenti climatici stanno ridefinendo scenari e interessi strategici. Il caso dell’Indo-Pacifico o dell’Artico è emblematico: lo scioglimento dei ghiacci apre nuove rotte marittime e rende accessibili risorse energetiche e minerarie strategiche, incidendo sugli equilibri del commercio globale e accrescendo la competizione tra le principali potenze”. Lo afferma Guido Crosetto, ministro della Difesa, in un messaggio inviato in occasione di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, a Roma. “Le nuove costellazioni satellitari, i sistemi avanzati di osservazione della Terra, le tecnologie quantistiche aprono scenari inediti che è nostro dovere governare con responsabilità, visione strategica e lungimiranza”, aggiunge.

“I cambiamenti climatici stanno incidendo in modo sempre più profondo sulla sicurezza delle persone, dei territori, delle infrastrutture critiche. Non siamo più di fronte a eventi eccezionali, ma a fenomeni che mettono alla prova con crescente frequenza la resilienza del Paese. Questo ci impone di andare oltre la gestione dell’emergenza e di rafforzare in modo sistemico le nostre capacità di prevenzione, previsione e adattamento”, ha aggiunto. “In questo contesto, le tecnologie trasformative assumono un ruolo decisivo: l’intelligenza artificiale, l’integrazione e l’analisi avanzata dei dati, i sistemi di osservazione satellitare e le reti di sensori evoluti rappresentano strumenti indispensabili per comprendere ciò che sta accadendo, anticipare i rischi e intervenire tempestivamente, riducendo l’esposizione ai pericoli e rafforzando la sicurezza dei cittadini. Fenomeni complessi – prosegue Crosetto – richiedono risposte integrate, coordinate e multilivello. Quando eventi legati al dissesto idrogeologico colpiscono comunità e territori, la Difesa interviene con rapidità e concretezza. Donne e uomini delle Forze Armate operano per garantire sicurezza, ripristinare la viabilità, proteggere infrastrutture e assicurare assistenza alle popolazioni colpite”.

