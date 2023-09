ROMA (ITALPRESS) – La Germania che finanza le ong è un atto “molto grave”. Il ministro della difesa Guido Crosetto, intervistato da La Stampa, afferma che “Berlino finge di non accorgersi che, così facendo, mette in difficoltà un Paese che in teoria sarebbe ‘amico’. Di fronte alla nostra richiesta d’aiuto, questa è la loro risposta? Noi non ci siamo comportati allo stesso modo quando Angela Merkel convinse l’Ue a investire in Turchia miliardi di euro per bloccare i migranti che arrivavano in Germania dal Medio Oriente”. Per Crosetto non c’è un “disegno europeo” contro il governo italiano: “È l’approccio ideologico di una certa sinistra, che non tiene conto delle conseguenze delle loro teorie sui popoli”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

