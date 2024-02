Crollo Firenze, Bombardieri ”Inserire in ordinamento omicidio lavoro”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Bisogna accettare le proposte che il sindacato avanza da tanto tempo. Bisogna innanzitutto far saltare questa logica degli appalti al massimo ribasso, della mancanza dei controlli e degli appalti a cascata. Quello che è successo a Firenze dimostra che è necessario intervenire prima con la prevenzione e la formazione, durante con le ispezioni con maggiori ispettori, e dopo inasprendo le pene e provando a inserire nel nostro ordinamento la previsione dell'omicidio per violazione delle norme sul lavoro". Lo ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri a margine di un presidio in svolgimento a Firenze all'esterno del cantiere dove in via Mariti venerdì scorso è avvenuto un incidente sul lavoro e per le cui conseguenze sono morti cinque operai ed altri tre sono rimasti feriti.