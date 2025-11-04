Home Video News Lazio Crollo a Roma, Gualtieri depone mazzo di fiori in memoria dell’operaio morto
ROMA (ITALPRESS) - Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha deposto un mazzo di fiori, sotto la Torre dei Conti, in memoria di Octav Stroici, l'operaio deceduto in seguito ai due crolli avvenuti ieri nella struttura ai Fori Imperiali. Gualtieri, accompagnato da alcuni Vigili del Fuoco, dopo avere lasciato i fiori, avvolti in una fascia recante i colori della Capitale, si è soffermato davanti alla Torre per un momento di raccoglimento. xl5/vbo/mca2 (video ufficio stampa sindaco Gualtieri)