Crollo a Roma, Crosetto “Non dare peso alle parole di Zakharova, non è nessuno”

ANCONA (ITALPRESS) - "La prima cosa è non dare peso alle parole di quella signora, siccome non è nessuno e normalmente i commenti che fa non portano nulla di positivo". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine delle celebrazioni del 4 novembre ad Ancona. "Tanto vale non darle peso, quindi non cito neanche il nome proprio per non darle peso", ha aggiunto rispondendo ai giornalisti sulle dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo sul crollo della Torre dei Conti a Roma. lcr/ads/mca1