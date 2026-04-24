Crolla edificio di 4 piani a Napoli, Manfredi “Chiesto tavolo urgente al prefetto”

NAPOLI (ITALPRESS) – A Napoli, durante la notte, si è verificato il crollo parziale di un edificio abbandonato situato al civico 91 di Piazza de Nicola. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, attualmente impegnate nelle operazioni di scavo e messa in sicurezza. A scopo precauzionale, è stata disposta l’evacuazione di alcuni stabili limitrofi al fine di garantire l’incolumità dei residenti e permettere i rilievi tecnici sulla stabilità delle strutture adiacenti.

Le operazioni di evacuazione hanno riguardato complessivamente diversi nuclei familiari e strutture abitative. In Piazza de Nicola sgomberati i civici 89 (circa 12 persone per 6 abitazioni), 95 (circa 30 cittadini extracomunitari) e il civico 98. In quest’ultimo, è stata fornita assistenza prioritaria a una famiglia di origine tunisina con due minori, tra cui un neonato di 5 mesi e un bambino di 4 anni. In Via Siniscalchi evacuati due nuclei familiari al civico 20. Lungo Corso Maddalena sgomberate circa 10 persone residenti al civico 52. In Vico Dattero messi in sicurezza due nuclei familiari al civico 15. La macchina dei soccorsi, fanno sapere dal Comune, è operativa per fornire assistenza logistica e psicologica agli sfollati. Particolare attenzione è stata rivolta alle fasce più vulnerabili e ai minori coinvolti, garantendo vitto, alloggio temporaneo e supporto sanitario dove richiesto. I tecnici comunali e la Protezione Civile sono al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco per monitorare l’area e valutare l’eventuale estensione del perimetro di sicurezza. Si raccomanda la cittadinanza di evitare il transito nelle zone interessate per non ostacolare i mezzi di soccorso.

“Questa mattina – dichiara il sindaco Gaetano Manfredi – mi sono recato immediatamente sul luogo del crollo. Per fortuna non ci sono persone coinvolte però credo che sia arrivato il momento di affrontare in maniera radicale la situazione di quel comparto edilizio dove ci sono molti appartamenti abbandonati, proprietà molto frazionate e a volte anche non chiare. È necessario mettere un po’ d’ordine, spingere i privati a rendere sicure e riqualificare quelle aree che in alcuni casi sono anche molto belle proprio al centro della città. Ho chiesto al Prefetto di convocare un tavolo all’inizio della prossima settimana perché questo fabbricato che è crollato era un fabbricato che era stato interdetto, dove c’era stata diffida ai proprietari per intervenire ma senza esito. Abbiamo necessità di un intervento più radicale, più forte, per fare in modo che queste situazioni possano essere affrontate con maggior decisione e che si imponga ai privati di intervenire su questo patrimonio edilizio. Non possiamo avere al centro della città dei palazzi abbandonati che rappresentano una fonte di pericolo per i cittadini”.

– Foto ufficio stampa Comune di Napoli –

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