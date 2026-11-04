Crolla (AmCham) “Relazione Italia-Usa solida, dopo midterm non cambia nulla”

ROMA (ITALPRESS) - "La relazione transatlantica tra America e Italia è stata ottima sotto la presidenza Trump" e le elezioni di midterm "influiscono in maniera paradossalmente positiva". Così Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, intervenendo a un incontro promosso dalla American Chamber of Commerce in Italy al Centro Studi Americani. xu1/ads/azn