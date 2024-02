Crociere, Massa (MSC) “Prospettive 2024 positive”

MILANO (ITALPRESS) - "La stagione 2024 si preannuncia per l'industria delle crociere molto positiva, in modo particolare per noi di Msc: se il 2023 è stato un anno record nei volumi, nel 2024 è tornata fortissima la prenotazione anticipata, uno dei trend di questo settore. Vediamo molto bene per l'estate l'area mediterranea, dove abbiamo incrementato l'offerta, una crescita in Nord Europa e nell'area caraibica". A dirlo Leonardo Massa, Vicepresident Southern Europe MSC Crociere, a margine di Bit Milano. fsc/gsl/gtr