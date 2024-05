Croce Viola Milano insegna le manovre d’emergenza nei parchi cittadini

Ha preso il via sabato 25 maggio l’iniziativa ‘Together We Can!’ di Croce Viola Milano. Fino al prossimo autunno, per almeno 15 appuntamenti, i volontari dell’associazione saranno impegnati nei parchi di Milano e dell’hinterland milanese. L’idea è formare almeno 1.500 milanesi sulle manovre di primo soccorso non solo per gli umani ma anche per gli animali domestici. f03/abr/red