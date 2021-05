La commissione Sanita’ del Consiglio Regionale

ha dato parere favorevole, con sei favorevoli, 3 contrari e

l’astensione del presidente Giuseppe Simeone, alla nomina di

Cristina Matranga a direttrice generale della Asl Roma4, quella

che ha competenza sul territorio di Civitavecchia. Lo schema di

decreto del presidente relativo alla nomina e’ stato illustrato

dall’assessore Alessio D’Amato: “Cristina Matranga – ha spiegato –

e’ una professionista che opera gia’ nel sistema sanitario

regionale, attualmente e’ direttrice amministrativa della Asl

Roma1, ha gia’ svolto incarichi in aziende provinciali, in

particolare alla Roma 6, dal 2009 al 2013, sempre come direttrice

amministrativa, ha una formazione giuridico-amministrativa, sara’

la prima donna a ricoprire l’incarico di direttore generale a

Civitavecchia. Una scelta in continuita’ con Giuseppe Quintavalle

che, come e’ noto, va a dirigere il policlinico universitario di

Tor Vergata: sara’ importante rafforzare ancora il positivo

rapporto di collaborazione con gli enti locali sviluppato in

questi anni”. Dopo la votazione la commissione ha proseguito i

lavori con un’audizione con lo stesso D’Amato, chiesta da Antonio

Aurigemma (FdI), sulla richiesta di linee guida regionali per le

patologie valvolari cardiache. “Una richiesta – ha illustrato il

consigliere – che parte dalla mozione approvata all’unanimita’ dal

Consiglio regionale l’11 novembre 2020: c’e’ una grande disparita’

di trattamento nelle diverse strutture della Regione, vogliamo

cure uguali per tutti i cittadini”. Positiva la risposta di D’Amato: “Condivido esigenza di lavorare sulle linee guida regionali – ha spiegato – sara’ presto insediato

un gruppo di lavoro per l’elaborazione del documento. Lo faremo

insieme alle societa’ scientifiche interessate e chiederemo anche

all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari di indicare un suo

rappresentante, in maniera da poter avere anche un confronto con

le esperienze di altre Regioni”.