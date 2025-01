Crisi dell’auto, dal 30 gennaio il dialogo strategico Ue

ROMA (ITALPRESS) - Come annunciato nei mesi scorsi dalla presidente Ursula von der Leyen, il 30 gennaio la Commissione europea avvierà un dialogo strategico con l'industria automobilistica, imprese e sindacati. L’obiettivo è salvaguardare il futuro di un settore vitale per l’economia del continente, promuovendo allo stesso tempo i suoi obiettivi climatici e sociali. Il dialogo strategico consisterà in riunioni periodiche che metteranno allo stesso tavolo rappresentanti dell'industria, parti sociali, i commissari europei coinvolti e altre parti interessate, anche della società civile. I gruppi di lavoro tematici presenteranno poi proposte dettagliate. Il Consiglio e il Parlamento europeo saranno coinvolti nell'intero processo. I principali punti di discussione riguarderanno l’innovazione, la transizione green e la decarbonizzazione, oltre alla competitività del comparto. L’industria dell’automotive dà lavoro a oltre 13 milioni di persone nell’Unione Europea, con una quota del 7% del Pil. /gtr