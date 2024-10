Crisi climatica negli Usa, la strada verso zero emissioni ancora lunga

WASHINGTON (ITALPRESS) - Nel 2022 il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presentava quella che ancora oggi è definita la più importante legge sul clima: l'Inflation Reduction Act. Un piano da 374 miliardi di dollari da investire nel progresso delle soluzioni climatiche. A due anni di distanza dall'approvazione del piano gli Stati Uniti sono ancora oggi tra i primi paesi al mondo per quanto riguarda le emissioni globali di CO2. La legge federale, racchiusa in un documento di oltre 700 pagine, contiene anche una serie di misure economiche che hanno contribuito a rafforzare l'economia americana con oltre 100mila posti di lavoro in più, ma dal punto di vista climatico la strada verso zero emissioni è ancora lunga. xp9/mgg/gtr