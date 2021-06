Il settore delle criptovalute negli ultimi anni è oggetto di molte attenzioni e anche alcuni grandi investitori stanno iniziando a salire a bordo.

Naturalmente, coloro che hanno trascorso un po’ di tempo a ricercare ed esplorare le criptovalute – studiandone i prezzi, le strategie, le opportunità di trading e di investimento e altro ancora – sanno che questo è un mercato sorprendentemente complesso, data la sua breve durata.

Le criptovalute sono soggette a notevoli variazioni e per questa ragione possono portare grandi guadagni in tempi molto brevi ma anche ingenti perdite.

Nell’ambito delle criptovalute, Ethereum è uno degli asset che sta offrendo ottime performance mettendo a disposizione un ricco ecosistema in grado di offrire contratti intelligenti, dApp, DeFi, SNF e altro ancora.

Come acquistare Ethereum

È possibile acquistare Ethereum in diversi modi, ma l’approccio più semplice sarebbe acquistarlo su una piattaforma di scambio (Exchange) o intermediazione (piattaforma di brokeraggio). Ce ne sono diverse, ognuna con i suoi requisiti unici (dal punto di vista del deposito minimo, dello scambio minimo, delle commissioni e di altri fattori)

È possibile acquistare Ethereum sulla maggior parte delle piattaforme che offrono criptovalute, in quanto la sua diffusione è quasi pari a quella del Bitcoin.

È possibile consultare siti specializzati che offrono una panoramica completa non solo su Ethereum ma anche su molte altre criptovalute.

Questi siti offrono anche recensioni curate da esperti di settore ideali per restare aggiornati sulle ultime dinamiche di mercato. La navigazione è intuitiva e alla portata anche dei meno esperti.

La differenza tra Acquistare o scambiare Ethereum

Quando si effettuano transazioni con criptovalute è possibile procedere con l’acquisto diretto o con l’acquisto di CFD (contratti per differenza).

La prima attività è consigliata se si desidera investire e lasciare immobilizzato un determinato capitale per un orizzonte temporale medio-lungo, da alcune settimane ad alcuni anni.

Si tratta quindi di un’attività consigliabile a chi ritiene che il valore di una criptovaluta come Ethereum crescerà nel corso del tempo.

Se invece si desidera operare con un orizzonte di breve o brevissimo periodo è possibile orientarsi sui CFD, con il vantaggio di poter utilizzare una leva finanziaria.

Lo svantaggio è che questa strategia comporta l’accettazione di un certo grado di rischio, dipendente proprio dall’elevata volatilità di questo strumento finanziario.

Raccomandazioni per operare con le criptovalute

Il primo consiglio è sicuramente quello di investire solo una piccola parte dei propri risparmi, una somma che non sia per noi “indispensabile”.

La seconda importante raccomandazione è quella comune a molte altre modalità di investimento: informarsi, leggere, studiare e non improvvisare.

Siti web dedicati sono vere e proprie miniere di informazioni gratuite da leggere e valutare con attenzione. Questi siti offrono anche recensioni e comparazioni delle piattaforme di intermediazione e scambio più grandi e affidabili, evidenziando punti di forza e di debolezza per quanto riguarda le commissioni, le modalità di esecuzione e l'usabilità.

Qual metodo di pagamento è possibile utilizzare per acquistare Ethereum

È possibile acquistare Ethereum utilizzando i più comuni mezzi di pagamento, con vantaggi e svantaggi. Vediamo alcuni esempi:

Carte di credito e debito: sono in genere le opzioni più comode e utilizzate. Tuttavia, sono spesso l’opzione più costosa in quanto possono prevedere commissioni un po’ più alte.

Bonifici bancari: sono un’opzione relativamente economica. Tuttavia, potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni lavorativi per l’accredito dei fondi.

Servizi di online banking: si tratta di servizi come Revolut, che ha iniziato a collaborare con gli scambi di criptovalute negli ultimi anni. Possono essere costosi, ma sono molto veloci e affidabili.

PayPal: è un servizio di pagamento conosciuto in tutto il mondo, veloce, economico e facile da usare. Il rovescio della medaglia? PayPal ha appena iniziato a essere integrato nelle piattaforme di brokeraggio e scambio per cui non è ancora molto diffusa.

Oltre ai metodi appena citati, è possibile utilizzare piattaforme di trading P2P invece degli scambi standard di criptovalute.

È possibile acquistare Ethereum anche utilizzando un’altra criptovaluta, come Bitcoin, o con uno stablecoin, come Tether (USDT).

Infine è anche possibile acquistare criptovalute direttamente in contanti attraverso i bancomat di criptovalute.

In alternativa è possibile anche guadagnare somme in criptovaluta come ricompense per attività come lo staking, il prestito, la yield farming, il mining e simili.