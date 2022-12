Crescono le risorse per l’apicoltura

Aumentano le risorse per l'apicoltura. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato il decreto relativo agli interventi in favore del settore apistico previsti dal Piano strategico della Politica Agricola Comune per il quinquennio 2023-2027. fsc/gsl