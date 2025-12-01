MILANO (ITALPRESS) – Gli scenari presenti e futuri del Turismo e del settore dei viaggi d’affari sono stati i protagonisti della giornata di discussione che si è tenuta al Palazzo del Ghiaccio di Milano per l’evento Biztravel, il Forum nato nel 2003 da un’idea del presidente del Gruppo Uvet, Luca Patanè. Per l’edizione del 2025 dal titolo: “Oltre lo stallo, squarci di luce” ospiti e partner hanno dialogato durante i diversi panel di discussione che si sono tenuti nel corso della giornata.

Il punto sul travel l’ha fatto il presidente di Uvet, Luca Patanè che, sollecitato da Nicola Porro sulle questioni legate ai conflitti geopolitici si è dimostrato ottimista sulle prospettive del prossimo anno. Anche i dazi destano preoccupazioni, ma anche qui Patanè si è mostrato tutt’altro che preoccupato: “Noi siamo cresciuti nel 10%, sia a livello di valori che di viaggi”.

Valerio De Molli, Managing Partner e CEO, The European House Ambrosetti e TEHA Group, ha elencato una serie di risultati positivi ottenuti dall’Italia che “non è più fanalino di coda dell’area Euro: la crescita cumulata nel periodo post Covid pari al 15,4% è superiore alla media europea e davanti a Francia e Germania”.

Tra i presenti anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè che ha sottolineato come i numeri stiano dando ragione al sistema paese e come la formazione per le lavoratrici e i lavoratori del comparto sia prioritaria: “Nel turismo lavorano 3,2 milioni di persone e più del 50% sono donne, dopo il Covid molti hanno abbandonato questo lavoro, così abbiamo deciso di puntare sulla detassazione dei festivi, nel portare le tasse sulle mance al 5% e abbiamo messo 66 milioni a disposizione per le staff house al fine di calmierare gli affitti per chi cerca un alloggio per lavorare”.

Tra i relatori del BizTravel Forum anche Joerg Eberhart, CEO ITA Airways; Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia; Fredric Lindgren, Vice President, Agency Sales EMEA, Travelport; James Adams, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, International – Avis Budget Group.

Il settore del Business Travel aspetta Milano Cortina, le olimpiadi invernali saranno strategiche per lo sviluppo ulteriore del comparto turistico e su questo il ministro Santanchè ripropone l’idea di dotare la località di un aeroporto: “E’ una battaglia che continuerò a portare avanti, nonostante tutte le critiche ricevute”.

E proprio gli atleti hanno chiuso la giornata con la partecipazione della sciatrice Irene Curtoni, Olimpica a PyeongChang nel 2018 e Giuliano Razzoli, Oro olimpico nello Slalom speciale ai Giochi di Vancouver del 2010.

(ITALPRESS).