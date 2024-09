Cresce l’inclusività sul lavoro delle persone con disabilità

TORINO (ITALPRESS) - Sempre più aziende italiane vedono l'inclusione al lavoro di persone con disabilità non più come ostacolo ma come opportunità di crescita. È questo uno dei principali aspetti che emergono dalla ricerca "Persone con disabilità e lavoro: oltre le barriere" presentata in un evento organizzato da Intesa Sanpaolo, Fondazione Italiana Accenture ETS e Accenture alle Gallerie d'Italia di Torino.