Cremona, proseguono gli interventi dei vigili del fuoco dopo il nubifragio

CREMONA (ITALPRESS) - A Cremona la situazione meteo è migliorata e prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco: dopo il forte vento e la grandine di ieri sono tuttora in corso la messa in sicurezza di abitazioni ed edifici danneggiati, di numerosi alberi, pali elettrici e piccole strutture cadute, come mostrano le immagini diffuse su X dai Vigili del fuoco. col5/mca1 (Fonte video: X Vigili del Fuoco)