PALERMO (ITALPRESS) – Offrire soluzioni finanziarie innovative e su misura per le imprese, ma anche finanziamenti, fideiussioni e finanza agevolata. E’ questo l’obiettivo dell’intesa sottoscritta dal presidente di Sicindustria Ragusa, Leonardo Licitra, e dall’amministratore delegato di Confeserfidi, Bartolo Mililli. “La voglia di supportare le aziende del nostro territorio con azioni costanti e concrete è tanta – da detto Licitra – e poterlo fare anche attraverso i prodotti e i servizi messi a disposizione da Confeserfidi costituisce una opportunità in più. Siamo convinti che questa partnership potrà giovare allo sviluppo territoriale”. “La nuova partnership con Sicindustria Ragusa in questa nuova fase della ripartenza – ha affermato Mililli – consentirà di offrire un aiuto concreto alle imprese del territorio. Grazie al nuovo accordo garantiremo maggiore facilità di accesso al credito e soluzioni finanziarie utili al settore industriale”.

Presenti all’incontro per Confeserfidi anche la responsabile della Rete Affiliati, Lidia Migliorisi, e Giuseppe Pluchinotta della Divisione Sviluppo, che hanno commentato: “Siamo lieti di essere un interlocutore di Sicindustria e siamo sicuri che Confeserfidi risponderà, con strumenti innovativi e personalizzati, alle esigenze del tessuto imprenditoriale ragusano”.

(ITALPRESS).

