Credito al consumo, Schifani “Una misura per sostenere le famiglie”

PALERMO (ITALPRESS) - "La Regione Siciliana interviene concretamente a sostegno delle famiglie con reddito medio-basso per incentivare i consumi. Abbiamo attivato una misura rivolta a chi, nel corso del 2025, ha acceso un prestito per l'acquisto di un elettrodomestico, un dispositivo medico, una piccola autovettura o un ciclomotore. Se sei residente in Sicilia e hai un ISEE inferiore a 30.000 euro, puoi beneficiare di un rimborso pari al 70% degli interessi sul finanziamento sottoscritto. Un aiuto concreto in un momento in cui il costo della vita incide sempre di più sui bilanci familiari". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso di un video messaggio. col3/tvi/mca1 (Fonte video: Regione Siciliana)