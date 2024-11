NAPOLI (ITALPRESS) – Il Mezzogiorno diventa sempre più centrale nelle strategie di Crèdit Agricole Italia.

A poche settimane dall’inaugurazione di Le Village by CA della Sicilia, la Banca guidata da Giampiero Maioli presenta il nuovo Comitato Territoriale al servizio del tessuto economico e sociale della Campania e annuncia la nascita di un nuovo hub dell’innovazione a Napoli al servizio delle aziende e delle startup della regione.

“Crèdit Agricole Italia continua a sostenere l’economia e la comunità locale con l’attività commerciale e attraverso iniziative mirate come la creazione di un Comitato Territoriale che ha la funzione di raccogliere le istanze provenienti dal territorio, valorizzandone le peculiarità – ha dichiarato Giampiero Maioli, Amministratore Delegato di Crèdit Agricole Italia e Senior Country Officer – Ringrazio le personalità di spicco che hanno accettato con entusiasmo di farne parte dimostrando, come noi, di aver a cuore la crescita della regione. Siamo, inoltre, orgogliosi di annunciare anche l’apertura nel 2025 di un hub dell’innovazione inserito nell’ecosistema dei Village by CA, che nelle regioni d’Italia in cui si è già insediato sta portando benefici alle startup e alle aziende partner del progetto”.

Le Village by CA della Campania sarà avviato nel 2025 e agirà in sinergia con la rete dei Village di Crèdit Agricole nata a Parigi nel 2014 e attualmente composta da 45 sedi nel mondo. In Italia, l’ecosistema dell’innovazione di Crèdit Agricole è presente a Milano, Parma, Padova, Sondrio e Catania, conta 190 startup accelerate, oltre 80 aziende partner e più di 175 abilitatori tra Università, Parchi Scientifici e altri stakeholder.

Obiettivo del progetto Le Village è di accelerare lo sviluppo delle giovani startup innovative e favorire i percorsi di innovazione delle aziende corporate del territorio attraverso la condivisione. Da qui lo slogan “Collaborare per innovare”. Le startup – che devono essere costituite da meno di cinque anni, avere un fatturato superiore ai 25 mila euro ed avere almeno un prodotto “maturo” sul mercato – vengono inserite in un programma di accelerazione del business, supportate nelle azioni di fundraising, favorite nell’accesso ai mercati internazionali, ospitate in appositi spazi con la possibilità di avvalersi delle competenze di mentor e percorsi di formazione ad hoc.

Alle aziende partner viene offerta la possibilità di attuare la propria trasformazione digitale collaborando con le startup residenti nel Village, integrando nel proprio modello di business le migliori pratiche attraverso l’open innovation, secondo un processo che porta ricerca e sperimentazione fuori dai confini dell’impresa e favorisce un più rapido time to market.

Il nuovo Comitato Territoriale Campania di Crèdit Agricole Italia, costituito nel mese di giugno e che oggi diventa operativo, è l’organismo che ha lo scopo di rafforzare ulteriormente il legame della Banca con il territorio, favorire la continuità delle relazioni istituzionali a livello locale con tutti gli stakeholder e contribuire all’individuazione di interventi e progetti orientati a supportare e favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile. Annunciato lo scorso mese di giugno, il Comitato Territoriale Campania è il settimo Comitato avviato dalla Banca e si aggiunge a quelli già operativi in Lombardia, Liguria, Sicilia, Toscana, Romagna-Marche e Nord Est.

Il Comitato Territoriale Campania è composto da alcuni dei più qualificati esponenti dell’imprenditoria e dell’associazionismo, nonchè esponenti del mondo accademico della Campania.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).