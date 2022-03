Creare un orto sul terrazzo è più semplice del previsto e le soddisfazioni sono davvero molte. Per predisporre un orto basta poco: un balcone o un terrazzo; il secondo spazio è decisamente più ampio del balcone, piccolo o grande che sia, il terrazzo risulta essere lo spazio ideale per un semplice orto e per godersi appieno la natura e i suoi frutti.

Consigli per creare un orto sul terrazzo

Il desiderio di avere un orto sul terrazzo si potrà realizzare solo se alla base c’è un’attenta valutazione di tutto l’occorrente per la messa in opera dell’orto stesso. Anzitutto bisognerà considerare l’esposizione ed il microclima dello spazio esterno da adibire al nostro orto urbano.

La maggior parte degli ortaggi necessita di un’abbondante esposizione solare e di temperature calde, quindi se il terrazzo è esposto a sud o a sud est, si è già facilitati nella scelta delle specie da coltivare. In simili condizioni sarà possibile coltivare peperoni, peperoncini, cocomeri, e pomodori; si tratta di specie tipiche dei paesi caldi e mediterranei che crescono regolarmente con almeno sette ore di esposizione solare giornaliera. Nei terrazzi più ombrosi si potrà optare per i vari tipi di insalate, spinaci e bietole, che beneficiano di poche ore di sole.

Il secondo parametro da considerare nella progettazione del nostro orto è la portata della superficie, cioè il carico che la stessa può sopportare. Solitamente un terrazzo sopporta un carico di trecento chili per metro quadro; nella scelta dei vasi e delle piante da coltivare bisognerà dunque fare attenzione a non superare questa portata massima.

È consigliabile l’uso di vasi per ortaggi che siano drenanti, con i fori sul fondo per evitare i ristagni d’acqua, causa frequente del marciume radicale nelle piante.

Oggi, la coltivazione di frutta e verdura su balconi o su terrazzi in città, rappresenta l’ultima frontiera dell’agricoltura metropolitana ecosostenibile. Migliaia di persone, scoraggiate dal progressivo aumento dei prezzi dei prodotti agricoli, decidono alla fine di creare degli orti anche negli spazi esterni degli edifici urbani. Nel nostro orto urbano non dovremmo trascurare nemmeno le piante aromatiche, quali: menta, basilico, prezzemolo, timo, rosmarino e simili, che poste alla base, in prossimità di ortaggi e frutta, terranno lontani gli insetti nocivi.

Naturalmente, per evitare di creare confusione o risultati estetici sgradevoli, i contenitori dovranno essere disposti in maniera ordinata ed armoniosa, scegliendo quelle collocazioni ideali o strategiche, già nella prima fase di progettazione. Se il terrazzo è pertinenza di un appartamento in condominio, prima di allestire l’orto, bisognerà chiedere il parere di tutti i condomini in sede di assemblea. L’orto in sé non è una struttura che crea problemi al vicinato, lo è semmai l’impianto di irrigazione. Conoscere preventivamente l’opinione dei vicini consentirà di scegliere l’impianto di irrigazione meno problematico per le vie di fuga dell’acqua delle annaffiature.

Le piante che andranno a comporre il nostro orto vanno coltivate in vaso. I contenitori adatti per ogni tipo di verdure o aromatiche, risultano quelli in terracotta, materiale dall’ottimo sistema drenante e la capacità di assorbire umidità in eccesso. Unico inconveniente: ingombro e peso.

Realizzare un orto verticale

Per questa ragione, vi spiegheremo come realizzare un orto verticale utilizzando dei semplici bancali di riciclo.

L’orto verticale con i pallet è la soluzione ideale per ricreare una perfetta area sensoriale con la coltivazione di erbe aromatiche profumate senza tuttavia occupare l’intero spazio disponibile del terrazzo.

Realizzare un orto verticale è davvero un’operazione da principianti! Occorrerà innanzitutto preparare lo schienale, rimuovere assi e chiodi, avvitare nuovamente le assi, tagliare le sporgenze, carteggiare la superficie legnosa, passare due mani di impregnante, fissare lo schienale, avvitare le ruote, bloccare le ruote e posizionare i cuscini.

Ecco i passaggi da seguire:

Carteggiare la superficie del pallet per eliminare eventuali schegge;

per eliminare eventuali schegge; Proteggere l’area di lavoro: due mani di impregnante, secondo le istruzioni riportate sulla confezione;

Attendere l’asciugatura , capovolgere il pallet e stendere sulle assi frontali due mani di vernice effetto lavagna;

, capovolgere il pallet e stendere sulle assi frontali due mani di vernice effetto lavagna; Ritagliare da un telo per pacciamatura, quattro rettangoli grandi abbastanza per poter creare delle sacche tra le assi;

Fissare con la graffatrice i rettangoli di telo al pallet, creando una sacca tra le assi;

i rettangoli di telo al pallet, creando una sacca tra le assi; Ritagliare l’eccedenza del telo;

Riempire le sacche di terriccio universale per piante da orto;

universale per piante da orto; Piantare le erbe aromatiche nelle sacche;

Scrivere il nome delle piante sulla vernice di ardesia.

In chiusura a questo nostro breve testo su come creare un orto sul terrazzo, speriamo di farvi cosa gradita riportando la citazione del climatologo Luca Mercalli, dalla quale trarre ognuno la propria personale riflessione: “Ogni bambino dovrebbe poter frequentare un orto e, se possibile, disporne per tutta la vita”.