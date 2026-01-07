Crans Montana, Valditara ai funerali di Chiara Costanzo “Accertare la verità”

MILANO (ITALPRESS) - "Vediamo di accertare al più presto la verità in Svizzera, questo è fondamentale". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, al suo arrivo alla basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano, al funerale di Chiara Costanzo, una delle vittime della strage di Crans-Montana. "Dobbiamo puntare sempre di più sul tema della sicurezza, sicurezza a scuola, nei luoghi di lavoro, è un tema strategico per la nostra civiltà", ha concluso. xp9/trl/mca1