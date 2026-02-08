Crans-Montana, a fuoco il memoriale delle vittime: nessun ferito

MILANO (ITALPRESS) – Il memoriale dedicato alle vittime della tragedia di Crans-Montana ha preso fuoco questa mattina. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno rapidamente domato l’incendio. Non si registrano feriti. L’incendio è divampato intorno alle 6 del mattino e ha investito il tendone a forma di igloo, posto a protezione di fiori e oggetti lasciati in memoria delle vittime della strage di Capodanno. Al momento non sono note le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti gli investigatori.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).