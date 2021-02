TORINO (ITALPRESS) – “Vittoria importante! Felice di aver dato il mio contributo! Avanti così ragazzi!”. Autore di una doppietta nel 3-0 con cui la Juventus ha sconfitto ieri sera allo Stadium il Crotone, Cristiano Ronaldo festeggia così, su Instagram, la sua bella prova che ha permesso ai bianconeri di Pirlo di scavalcare la Roma al terzo posto in classifica. Il fuoriclasse portoghese non è l’unico tra i campioni d’Italia ad aver gioito sui social nel dopo gara. “Avanti su questa strada, ottimo lavoro ragazzi!”, scrive ad esempio il centrale Leonardo Bonucci, ieri in tribuna perchè indisponibile. “Una vittoria di cui avevamo bisogno”, sentenzia il suo collega di reparto, l’olandese Matthijs de Ligt. “Volevamo questa vittoria per noi e per i nostri tifosi. Continuiamo così!”, sottolinea il terzo portiere Carlo Pinsoglio. Mentre Gianluigi Buffon, ieri titolare tra i pali, esprime la sua felicità in inglese: “Harder, better, faster, stronger” (“più duri, migliori, più veloci, più forti”). Il difensore brasiliano Danilo se la prende, invece, un pò con se stesso: “Non sono soddisfatto della mia prestazione e mi dispiace per il giallo che mi farà saltare la prossima partita, ma abbiamo fatto il nostro lavoro! Riprendiamo subito il nostro percorso. Avanti Juve”, il suo post sempre su Instagram. Allo Stadium, ieri sera, c’è stato il debutto in campionato del 20enne regista Nicolò Fagioli, che ha ovviamente ‘brindatò virtualmente al traguardo raggiunto: “22 febbraio. Emozione unica. Esordio in Serie A con la maglia più bella che c’è”. Lodi al lavoro di squadra dal centrocampista gallese Aaron Ramsey: “+ 3, bravi ragazzi”. Infine, una battuta anche dall’allenatore bianconero Andrea Pirlo: “Tre punti fondamentali per il nostro cammino”. Perchè l’Inter sarà anche in fuga per lo scudetto, ma la Juve, a mollare, proprio non pensa.

(ITALPRESS).