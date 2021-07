LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gli studenti stranieri bloccati a Malta torneranno presto nel loro paese d’origine. Il governo sta organizzando voli di rimpatrio, ma non sono stati ancora diffusi dettagli. Gli studenti tenuti in isolamento dovrebbero rimanere a Malta comunque fino alla fine del periodo di quarantena.

Secondo fonti attendibili, l’Autorità maltese per il turismo è in contatto con la Federazione Maltese che rappresenta le scuole inglesi per coordinare i voli di rimpatrio degli studenti provenienti dall’Italia, Germania, Spagna e Francia. Centinaia di studenti stranieri sono bloccati a Malta dopo che mercoledì il governo ha chiuso tutte le scuole di inglese.

Ma non è ancora noto chi pagherà per questi voli e se il governo maltese sovvenzionerà gli studenti stranieri.

Intanto l’autorità per il turismo ha emesso un avviso pubblico per la disponibilità di un secondo albergo che possa ospitare più stranieri in quarantena. L’hotel Corinthia Marina a St. Julian’s dove sono alloggiati la maggior parte degli studenti italiani è quasi pieno con 287 ospiti.

Malta sta registrando un forte aumento dei casi di COVID-19. In pochi giorni, il numero totale di casi attivi è salito a 1.441.

(ITALPRESS).