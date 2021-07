LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato un nuovo record di casi positivi di COVID-19 dallo scorso marzo. Le autorità sanitarie locali hanno reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati confermati 179 nuovi casi, portando il totale dei casi attivi a 634.

Il vice primo ministro e ministro della sanità maltese Chris Fearne è attualmente in autoisolamento dopo che un membro della famiglia è risultato positivo al coronavirus. Il governo ha detto che il ministro non è risultato positivo, ma, aderirà alle misure imposte dalle autorità sanitarie.

Malta sta attualmente vivendo un’impennata dei casi di Covid e a seguito di questi nuovi casi, vengono sollevate preoccupazioni sul fatto che potrebbero esserci più studenti stranieri contagiati da COVID-19. Nei giorni scorsi le autorità sanitarie maltesi hanno individuato decine di studenti stranieri da 12 scuole di lingua inglese che sono risultati positivi al Covid-19.

Le autorità non hanno reso noto alcun dettaglio sulla nazionalità degli studenti stranieri bloccati a Malta a causa della decisione del governo della scorsa settimana di chiudere tutte le scuole di lingua inglese entro mercoledì 14. Oltre 150 studenti italiani sono bloccati a Malta, la maggior parte tenuti in quarantena mentre altri in isolamento. Gli studenti italiani, compresi altri studenti stranieri, principalmente spagnoli e francesi, attualmente stanno alloggiando in due alberghi: Qawra Palace Hotel a Bugibba e Corinthia Marina a Paceville.

Tutti gli studenti italiani sono stati trasferiti nello stesso albergo a St. Julian’s.

L’Ambasciata italiana a Malta sta seguendo da vicino gli ultimi sviluppi ed è in costante contatto con le autorità maltesi per garantire che il trattamento di tutti i cittadini italiani bloccati a Malta soddisfi gli standard concordati con le autorità locali.

I familiari e le autorità locali in Italia stanno anche chiedono alla Farnesina di attivare tutte le procedure diplomatiche per consentire il rimpatrio degli studenti bloccati a Malta che sono risultati negativi al COVID-19.

